Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Айосе Перес подписал контракт с «Бетисом» официально

06 Июля 2023 • 21:43 Комментировать
Вильярреал
...
Бетис
13.08 20:30

Испанский левый вингер Айосе Перес официально стал игроком «Бетиса». О соглашении, детали которого пока не раскрываются, сообщает пресс-служба клуба из Севильи. В новый клуб игрок атаки перебрался в статусе свободного агента.

Напомним, что Перес провёл в «Бетисе» вторую часть сезона-2022/23, в рамках Ла Лиги он отличился тремя голами и одним ассистом, также один гол он оформил в рамках Лиги Европы.

Ранее на протяжении четырёх лет испанец выступал за вылетевший из АПЛ в минувшем сезоне «Лестер».

Кстати, в минувшую среду «Бетис» на три года продлил трудовые отношения с известным главным тренером.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Лестер Айосе Перес трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВИЛЬЯРРЕАЛ БЕТИС
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июля
22:06 · Англия. Премьер-лига
Джака попрощался с «Арсеналом» официально
22:03 · Англия. Премьер-лига
Зиеш и «Аль-Наср» продолжают переговоры
21:54 · Англия. Премьер-лига
«РБ Лейпциг» не собирается идти на уступки «Манчестер Сити» в сделке по Гвардиолу
21:53 · Англия. Премьер-лига
«Интер» хочет 55 миллионов евро за Онана 1 слухи
21:47 · Англия. Премьер-лига
Ван де Вен близок к переходу в «Тоттенхэм» слухи
21:43 · Англия. Премьер-лига
Айосе Перес подписал контракт с «Бетисом» официально
21:40 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» начал переговоры по трансферу полузащитника «Тоттенхэма»
21:26 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» приняли решение по Стерлингу
20:54 · Англия. Премьер-лига
Тонали поделился впечатлениями от перехода в «Ньюкасл»
20:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов потратить почти 60 млн евро на форварда из Серии А слухи
20:47 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сохраняет интерес к Колвиллу
20:31 · Англия. Премьер-лига
Маунт: «Я знаю, чем могу быть полезен «Манчестер Юнайтед»
20:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» собирается провести переговоры с де Хеа слухи
20:04 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» перенёс медосмотр Соломона
19:58 · Англия. Премьер-лига
Джака официально перешел в «Байер» официально
Все новости
Рекомендуем