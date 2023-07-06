Испанский левый вингер Айосе Перес официально стал игроком «Бетиса». О соглашении, детали которого пока не раскрываются, сообщает пресс-служба клуба из Севильи. В новый клуб игрок атаки перебрался в статусе свободного агента.

Напомним, что Перес провёл в «Бетисе» вторую часть сезона-2022/23, в рамках Ла Лиги он отличился тремя голами и одним ассистом, также один гол он оформил в рамках Лиги Европы.

Ранее на протяжении четырёх лет испанец выступал за вылетевший из АПЛ в минувшем сезоне «Лестер».

Кстати, в минувшую среду «Бетис» на три года продлил трудовые отношения с известным главным тренером.