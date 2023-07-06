В «Челси» приняли решение по Стерлингу

«Челси» не собирается продавать Рахима Стерлинга в текущее трансферное окно.

Лондонцы уже успели расстаться со многими игроками, и Стерлинг, по слухам, мог стать одним из следующих кандидатов на уход. По сведениям журналиста Бена Джейкобса, в «Челси» не рассматривают возможность продажи вингера. 28-летний футболист полностью сосредоточен на нынешнем клубе и намерен проявить себя под руководством нового наставника Маурисио Почеттино.

Рахим Стерлинг перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити» прошлым летом более чем за 55 млн евро. Контракт англичанина с «синими» рассчитан до середины 2027 года.