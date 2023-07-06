Тонали поделился впечатлениями от перехода в «Ньюкасл»

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали, перешедший из «Милана» за 70 миллионов евро, рассказал о решении покинуть «Сан-Сиро».

Тонали ответил на вопрос о его первых впечатлениях от «Ньюкасла».

«Позитивно», – цитирует Тонали Football Italia.

Тонали также пояснил, что решение покинуть «Милан» было самым сложным выбором в карьере, но его нужно было сделать, чтобы двигаться дальше.

Полузащитник заявил, что «Милан» принял его как сына, и он будет благодарен клубу, персоналу и игрокам, с которыми он проводил время бок о бок, до конца своей жизни, где бы он ни оказался.