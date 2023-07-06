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«Манчестер Юнайтед» готов потратить почти 60 млн евро на форварда из Серии А слухи

06 Июля 2023 • 20:54 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

Нападающий «Аталанты» Расмус Хёйлунн стал одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед».

Датчанин и ранее привлекал интерес «красных дьяволов», однако теперь, как сообщает журналист Сэм Уоллес, в клубе обозначили его в качестве приоритетной кандидатуры на позицию центрфорварда. «Аталанта» намерена заработать на продаже 20-летнего футболиста внушительную сумму, однако «Манчестер Юнайтед» готов к серьёзным тратам: если верить источнику, английский гранд считает, что сможет приобрести звезду бергамасков примерно за 50 млн фунтов стерлингов (около 58 млн евро) этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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