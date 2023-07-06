Нападающий «Аталанты» Расмус Хёйлунн стал одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед».

Датчанин и ранее привлекал интерес «красных дьяволов», однако теперь, как сообщает журналист Сэм Уоллес, в клубе обозначили его в качестве приоритетной кандидатуры на позицию центрфорварда. «Аталанта» намерена заработать на продаже 20-летнего футболиста внушительную сумму, однако «Манчестер Юнайтед» готов к серьёзным тратам: если верить источнику, английский гранд считает, что сможет приобрести звезду бергамасков примерно за 50 млн фунтов стерлингов (около 58 млн евро) этим летом.