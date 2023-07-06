«Ливерпуль» сохраняет интерес к Колвиллу

Центральный защитник «Челси» Леви Колвилл по-прежнему интересен «Ливерпулю».

20-летнего футболиста активно пытался приобрести «Брайтон», в котором тот провёл прошедший сезон на правах аренды. «Челси» отверг все запросы, так как рассчитывает на центрбека в новом сезоне, однако интерес пока не утихает. По сведениям Football London, «Ливерпуль» не отказывается от идеи приглашения Колвилла. «Красные» попробуют приобрести игрока молодёжной сборной Англии этим летом, если появится такая возможность.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Леви Колвилла в 30 млн евро. Его контракт с «Челси» действует до 2025 года.