Маунт: «Я знаю, чем могу быть полезен «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт рассказал, какой видит свою роль в команде.

В среду 24-летний футболист официально перебрался в ряды «красных дьяволов» из «Челси».

«Я всегда был игроком, который старается подавать положительный пример. Важно быть открытым, проявлять лидерские качества на поле и в раздевалке, и я, как мне кажется, способен на это.

В полузащите «Манчестер Юнайтед» собраны опытные игроки, добившиеся больших успехов. Я хочу учиться у них, а также привнести в игру команды свои качества. Я знаю, что могу дать «Манчестер Юнайтед». Моя задача – не только забивать голы и создавать моменты, но и помогать в защите», – цитирует Маунта пресс-служба клуба.