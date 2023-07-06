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Маунт: «Я знаю, чем могу быть полезен «Манчестер Юнайтед»

06 Июля 2023 • 20:31 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

Новичок «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт рассказал, какой видит свою роль в команде.

В среду 24-летний футболист официально перебрался в ряды «красных дьяволов» из «Челси».

«Я всегда был игроком, который старается подавать положительный пример. Важно быть открытым, проявлять лидерские качества на поле и в раздевалке, и я, как мне кажется, способен на это.

В полузащите «Манчестер Юнайтед» собраны опытные игроки, добившиеся больших успехов. Я хочу учиться у них, а также привнести в игру команды свои качества. Я знаю, что могу дать «Манчестер Юнайтед». Моя задача – не только забивать голы и создавать моменты, но и помогать в защите», – цитирует Маунта пресс-служба клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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