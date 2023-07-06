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«Манчестер Юнайтед» собирается провести переговоры с де Хеа слухи

06 Июля 2023 • 20:07 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» планирует провести личную встречу с голкипером Давидом де Хеа для обсуждения ситуации с его контрактом.

Как сообщает журналист ESPN Роб Доусон, сохраняется неопределенность относительно будущего испанского вратаря в «Манчестер Юнайтед». Руководство клуба осознает, что в случае приобретения вратаря «Интера» Андре Онана де Хеа может быть недоволен своим статусом в команде. Источник заявляет, что испанец не согласится быть вторым голкипером.

Руководство клуба надеется найти взаимоприемлемое решение для всех сторон и сохранить опытного голкипера в составе команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Андре Онана
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