Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джака официально перешел в «Байер» официально

06 Июля 2023 • 19:58 Комментировать

Полузащитник Гранит Джака официально перешел из лондонского «Арсенала» в «Байер». 

Официальный сайт «Байера» сообщает, что Джака подписал контракт до 30 июня 2028 года. В клубе рады заполучить игрока такого качества и рассчитывают на его вклад в команду.

Для Джаки переход в леверкузенский клуб означает возвращение в Бундеслигу, где он играл в мёнхенгладбахской «Боруссии» с 2012 по 2016 год.

«Я знаю лигу вдоль и поперек и всегда наблюдал за ней из Лондона», – цитирует Джаку официальный сайт «Байера».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Гранит Джака трансферы футбола - лето 2023 Байер Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июля
20:54 · Англия. Премьер-лига
Тонали поделился впечатлениями от перехода в «Ньюкасл»
20:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов потратить почти 60 млн евро на форварда из Серии А слухи
20:47 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сохраняет интерес к Колвиллу
20:31 · Англия. Премьер-лига
Маунт: «Я знаю, чем могу быть полезен «Манчестер Юнайтед»
20:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» собирается провести переговоры с де Хеа слухи
20:04 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» перенёс медосмотр Соломона
19:58 · Англия. Премьер-лига
Джака официально перешел в «Байер» официально
19:50 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» подписала экс-игрока «Арсенала» официально
19:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с рядом игроков 1
18:32 · Англия. Премьер-лига
Хёнесс заявил, что «Бавария» не будет переплачивать за форварда
18:31 · Англия. Премьер-лига
​Перишич может вернуться в хорватский клуб
17:51 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» улучшил предложение по Онана, переговоры продолжаются
17:22 · Англия. Премьер-лига
​Нельсон продлил контракт с «Арсеналом» официально
16:49 · Англия. Премьер-лига
​Трансфер Пулишича в «Милан» почти закрыт
16:48 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отказался от подписания игрока «Челси» Зиеша
Все новости
Рекомендуем