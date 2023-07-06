Полузащитник Гранит Джака официально перешел из лондонского «Арсенала» в «Байер».

Официальный сайт «Байера» сообщает, что Джака подписал контракт до 30 июня 2028 года. В клубе рады заполучить игрока такого качества и рассчитывают на его вклад в команду.

Для Джаки переход в леверкузенский клуб означает возвращение в Бундеслигу, где он играл в мёнхенгладбахской «Боруссии» с 2012 по 2016 год.

«Я знаю лигу вдоль и поперек и всегда наблюдал за ней из Лондона», – цитирует Джаку официальный сайт «Байера».