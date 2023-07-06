Итальянский футбольный клуб «Аталанта» официально объявил о переходе боснийского защитника Сеада Колашинаца, известного по выступлениям за лондонский «Арсенал» и национальную сборную Боснии и Герцеговины. Он перешёл в клуб из Бергамо в статусе свободного агента.

Условия соглашения с 30-летним футболистом пока не раскрываются.

Напомним, что Колашинац является воспитанником «Карлсруэ» и «Хоффенхайма», позже выступал за «Штутгарт» и «Шальке». В 2017 году перебрался в лондонский «Арсенал», где провёл четыре года карьеры. Зимой 2022 года перебрался в «Марсель».

«Аталанта» в минувшем сезоне итальянской Серии А финишировала на пятом месте и сыграет в следующем сезоне в Лиге Европы.