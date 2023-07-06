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«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с рядом игроков

06 Июля 2023 • 19:14 Комментировать (1)

Сразу несколько игроков «Манчестер Юнайтед» могут покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По информации The Daily Telegraph, «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность продажи одного или нескольких игроков, чтобы пересмотреть свое финансовое положение в соответствии с правилами финансового фэйр-плей. По данным источника, в списке на продажу числятся: защитники Гарри Магуайр, Эрик Байи, Алекс Теллес и Фред, полузащитник Скотт Мактоминай, а также нападающие Джейдон Санчо, Антони Марсьяль и Энтони Эланга.

В «Манчестере» уверены, что продажа некоторых игроков может помочь клубу сбалансировать свои финансы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Алекс Теллес Антони Марсьяль Эрик Байи Гарри Магуайр Энтони Эланга Фред Джедон Санчо Скотт Мактоминай
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Комментарии (1)
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Kostya
06 Июля 2023 в 19:58
Список почти правильный. Думаю, Мактоминая можно оставить, как и Санчо. Остальных продать было бы здорово конечно. Но видится маловероятным.
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