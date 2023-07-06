«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с рядом игроков

Сразу несколько игроков «Манчестер Юнайтед» могут покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По информации The Daily Telegraph, «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность продажи одного или нескольких игроков, чтобы пересмотреть свое финансовое положение в соответствии с правилами финансового фэйр-плей. По данным источника, в списке на продажу числятся: защитники Гарри Магуайр, Эрик Байи, Алекс Теллес и Фред, полузащитник Скотт Мактоминай, а также нападающие Джейдон Санчо, Антони Марсьяль и Энтони Эланга.

В «Манчестере» уверены, что продажа некоторых игроков может помочь клубу сбалансировать свои финансы.