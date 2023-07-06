Хёнесс заявил, что «Бавария» не будет переплачивать за форварда

Почетный президент «Баварии» Ули Хёнесс заявил, что клуб не готов платить 180 миллионов евро, требуемых «Наполи», за нападающего Виктора Осимхена.

Как сообщает Football Italia, баварцы активно ищут нового центрального нападающего на сезон 2023/24 и проявляют интерес к Виктору Осимхену, Душану Влаховичу и Гарри Кейну.

Хёнесс заявил, что «Бавария» не пойдёт на такие траты, если информация о сумме в 180 миллионов верна. Как сообщил функционер, клуб уже сделал предложение по Кейну, однако «Тоттенхэм» требует больше 70 миллионов евро.

Хёнесс добавил, что «Бавария» рассматривает несколько вариантов для усиления атаки, включая возможность приобретения Коло-Муани и Влаховича, если Кейн не перейдет в клуб.