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Хёнесс заявил, что «Бавария» не будет переплачивать за форварда

06 Июля 2023 • 18:32 Комментировать

Почетный президент «Баварии» Ули Хёнесс заявил, что клуб не готов платить 180 миллионов евро, требуемых «Наполи», за нападающего Виктора Осимхена.

Как сообщает Football Italia, баварцы активно ищут нового центрального нападающего на сезон 2023/24 и проявляют интерес к Виктору Осимхену, Душану Влаховичу и Гарри Кейну.

Хёнесс заявил, что «Бавария» не пойдёт на такие траты, если информация о сумме в 180 миллионов верна. Как сообщил функционер, клуб уже сделал предложение по Кейну, однако «Тоттенхэм» требует больше 70 миллионов евро.

Хёнесс добавил, что «Бавария» рассматривает несколько вариантов для усиления атаки, включая возможность приобретения Коло-Муани и Влаховича, если Кейн не перейдет в клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Ули Хенесс Наполи Гарри Кейн Душан Влахович Виктор Осимхен Рандаль Коло-Муани
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