​Перишич может вернуться в хорватский клуб

Полузащитник Иван Перишич близок к возвращению в Хорватию. Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте, 34-летний футболист должен продолжить карьеру в «Хайдуке».

Именно в «Хайдуке» Перишич начинал свой футбольный путь. Правда, за первую команду этого клуба полузащитник в своё время не сыграл – ещё в юном возрасте он перебрался в молодёжку французского «Сошо».

Ожидается, что Иван Перишич перейдёт в «Хайдук», расторгнув контракт с «Тоттенхэмом». В клубе из Лондона хорватский полузащитник провёл всего лишь один сезон.

Добавим, что портал transfermarkt оценивает Ивана Перишича в 7 миллионов евро.