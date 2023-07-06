​«Манчестер Юнайтед» улучшил предложение по Онана, переговоры продолжаются

«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры с «Интером» по трансферу голкипера Андре Онана. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «красные дьяволы» улучшили предложение по 27-летнему Онана. Гранд Премьер-лиги предлагает «нерадзурри» 50 миллионов евро (45 миллионов евро + 5 миллионов в качестве бонусов). «Интер» же хочет выручить 60 миллионов евро. Есть информация, что клубы могут сойтись на 55 миллионах.

Напомним, что за «Интер» Андреа Онана выступает с прошлого лета. Ранее камерунец играл за нидерландский «Аякс».