Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» улучшил предложение по Онана, переговоры продолжаются

06 Июля 2023 • 17:51 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры с «Интером» по трансферу голкипера Андре Онана. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «красные дьяволы» улучшили предложение по 27-летнему Онана. Гранд Премьер-лиги предлагает «нерадзурри» 50 миллионов евро (45 миллионов евро + 5 миллионов в качестве бонусов). «Интер» же хочет выручить 60 миллионов евро. Есть информация, что клубы могут сойтись на 55 миллионах.

Напомним, что за «Интер» Андреа Онана выступает с прошлого лета. Ранее камерунец играл за нидерландский «Аякс».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Андре Онана трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июля
19:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с рядом игроков
18:32 · Англия. Премьер-лига
Хёнесс заявил, что «Бавария» не будет переплачивать за форварда
18:31 · Англия. Премьер-лига
​Перишич может вернуться в хорватский клуб
17:51 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» улучшил предложение по Онана, переговоры продолжаются
17:22 · Англия. Премьер-лига
​Нельсон продлил контракт с «Арсеналом» официально
16:49 · Англия. Премьер-лига
​Трансфер Пулишича в «Милан» почти закрыт
16:48 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отказался от подписания игрока «Челси» Зиеша
16:29 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» объявил об уходе Аспиликуэты
16:23 · Англия. Премьер-лига
​Жезус признался, что покинул «Манчестер Сити» из-за Гвардиолы
15:49 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» и «Интер» ищут компромисс по трансферу Онана
15:26 · Англия. Премьер-лига
​«Боруссия» отказалась от Санчо
15:21 · Англия. Премьер-лига
«Байер» подписал полузащитника «Арсенала» 1
15:21 · Англия. Премьер-лига
Марез согласился перейти в «Аль-Ахли»
14:52 · Англия. Премьер-лига
Швайнштайгер: «Кейн должен спросить себя, хочет ли он выиграть хотя бы один трофей за карьеру?»
14:07 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» готов выложить за Хендерсона 35 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем