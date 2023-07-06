«Арсенал» посредством своего официального сайта объявил о том, что полузащитник Рейсс Нельсон подписал новый контракт. Лондонцы по обыкновению не раскрывают даже срок нового трудового соглашения футболиста. В пресс-релизе сказано лишь о том, что контракт долгосрочный.

23-летний Рейсс Нельсон является воспитанником академии «Арсенала». За первую команду «канониров» полузащитник провёл 66 матчей, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач на партнёров.

Напомним, что в прошлом чемпионате Англии «Арсенал» занял второе место. Команда получила билет в групповой этап Лиги чемпионов.