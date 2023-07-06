​Трансфер Пулишича в «Милан» почти закрыт

Всё идёт к тому, что атакующий полузащитник Кристиан Пулишич сменит «Челси» на «Милан». Как сообщает Relevo, клубы почти закрыли летний трансфер американского футболиста. В настоящий момент стороны дорабатывают детали.

Осенью Кристиану Пулишичу исполнится 25 лет, специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают его в 25 миллионов евро. За «Челси» Пулишич играл с лета 2019 года. С тех пор американец провёл 145 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 21 результативный пас на партнёров.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Кристиан Пулишич через несколько лет может перебраться в МЛС.