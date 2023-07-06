​«Челси» объявил об уходе Аспиликуэты

«Челси» посредством своего официального сайта объявил об уходе из клуба защитника Сесара Аспиликуэты. «Пенсионеры» подчеркнули вклад, который испанец внёс в успехи команды. За «Челси» Аспиликуэта выступал с конца лета 2012 года. За это время Сесар провёл 508 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 56 результативных передач на партнёров.

В «Челси» Аспиликуэта завоевал девять трофеев, в частности два титула Премьер-лиги и один трофей Лиги чемпионов.

Ожидается, что следующим клубом Сесара Аспиликуэты станет «Атлетико». Сообщалось, что 33-летний футболист уже подписал контракт с мадридским клубом.