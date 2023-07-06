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​Жезус признался, что покинул «Манчестер Сити» из-за Гвардиолы

06 Июля 2023 • 16:23 Комментировать

Нападающий Габриэль Жезус в прошлом году сменил «Манчестер Сити» на «Арсенал». Бразилец признался, что на смену клуба он пошёл из-за Хосепа Гвардиолы. Жезус вспомнил о матче Лиги чемпионов против «ПСЖ», который проходил осенью 2021 года.

«В игре с «ПСЖ» Гвардиола поставил Зинченко на позицию ложной девятки. Сумасшествие. Накануне он даже не задействовал Зинченко на этой позиции на тренировке. После объявления состава я даже не ел. Я позвонил маме и сказал: «Я хочу уйти». Я сходил с ума из-за того, что Гвардиола поставил левого защитника на мою позицию. Именно тогда я решил, что хочу уйти. Работать с Гвардиолой непросто», - сказал Жезус в подкасте Denilson show.

Стоит сказать, что в том матче против «ПСЖ» Габриэль Жезус заменил Александра Зинченко, после чего сделал голевой пас и забил гол. «Манчестер Сити» добился волевой победы с результатом 2:1.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола Александр Зинченко Габриэль Жезус
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