​«Манчестер Юнайтед» и «Интер» ищут компромисс по трансферу Онана

Английский «Манчестер Юнайтед» и итальянский «Интер» пытаются найти компромисс в вопросе трансфера голкипера Андре Онана. Об этом в социальных сетях рассказывает журналистка Мелисса Редди.

Отмечается, что Онана хотел бы переехать на «Олд Траффорд». Все стороны хотели бы закрыть вопрос в ближайшую неделю – до 13 июля.

Редди пишет, что реальная сумма трансфера 27-летнего Онана может составить примерно 52,5 миллиона евро с учётом бонусных выплат.

Напомним, что Андре Онана выступает за «Интер» с лета прошлого года после перехода из «Аякса». В 41 матче за «нерадзурри» камерунец пропустил 36 голов.