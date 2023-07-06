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​«Боруссия» отказалась от Санчо

06 Июля 2023 • 15:26 Комментировать

Дортмундская «Боруссия» отказалась от идеи с возвращением атакующего полузащитника Джедона Санчо. Ранее «Манчестер Юнайтед» ответил отказом на предложение «шмелей» по аренде 23-летнего игрока. Делать новое предложение «Боруссия» не планирует, о чём на своих страницах рассказывает Daily Mail.

Джедон Санчо выступал за «Боруссию» с 2017-2021 годах. Тогда он провёл за немецкий клуб 137 матчей, в которых забил 50 голов и отдал 64 голевых паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Санчо в 45 миллионов евро.

Напомним, что «Боруссия» в прошлом чемпионате Германии заняла второе место.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джедон Санчо
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