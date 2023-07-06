​«Боруссия» отказалась от Санчо

Дортмундская «Боруссия» отказалась от идеи с возвращением атакующего полузащитника Джедона Санчо. Ранее «Манчестер Юнайтед» ответил отказом на предложение «шмелей» по аренде 23-летнего игрока. Делать новое предложение «Боруссия» не планирует, о чём на своих страницах рассказывает Daily Mail.

Джедон Санчо выступал за «Боруссию» с 2017-2021 годах. Тогда он провёл за немецкий клуб 137 матчей, в которых забил 50 голов и отдал 64 голевых паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Санчо в 45 миллионов евро.

Напомним, что «Боруссия» в прошлом чемпионате Германии заняла второе место.