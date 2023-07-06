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«Байер» подписал полузащитника «Арсенала»

06 Июля 2023 • 15:21 Комментировать

Леверкузенский «Байер» усилился полузащитником лондонского «Арсенала» Гранитом Джакой. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «фармацевты» закрыли все условия сделки по трансферу швейцарца.

Источник сообщает, что после трансфера Деклана Райса из «Вест Хэма» «Арсенал» наконец дал зеленый свет Джаке на переход в «Байер». «Канониры» получат за своего бывшего капитана 25 миллионов евро. Сам футболист подпишет с леверкузенским клубом контракт до 2028 года.

Ранее сообщалось, что трансфер Джаки инициировал лично главный тренер «Байера» Хаби Алонсо, который возглавил команду в начале прошлого сезона. 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Гранит Джака трансферы футбола - лето 2023 Байер
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