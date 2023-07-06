Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Суперклуб АПЛ сделал предложение по Мбаппе – раскрыта сумма

06 Июля 2023 • 14:55 Комментировать

В «ПСЖ» публично заявили о том, что если в ближайшие недели Килиан Мбаппе не продлит контракт, то игрока выставят на трансфер. Пресса активно связывает 24-летнего форварда с «Реалом», однако видеть звёздного француза в своих рядах хочет и «Ливерпуль».

В программе El Chiringuito TV журналист Эду Агирре озвучил информацию о том, что «Ливерпуль» уже направил «ПСЖ» предложение по трансферу Мбаппе. Гранд Премьер-лиги готов заплатить за игрока 200 миллионов евро.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает через год. Ранее футболист объявил, что продлевать соглашение он не планирует.

Президент «ПСЖ» публично озвучил ультиматум для Мбаппе

Трансферная бомба: «Реал» покупает Мбаппе за рекордные деньги

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июля
14:52 · Англия. Премьер-лига
Швайнштайгер: «Кейн должен спросить себя, хочет ли он выиграть хотя бы один трофей за карьеру?»
14:07 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» готов выложить за Хендерсона 35 миллионов евро
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» просит за Кайседо свыше 100 миллионов фунтов на фоне трансфера Райса в «Арсенал»
12:48 · Англия. Премьер-лига
Алли вернулся в расположение «Эвертона», Дайч может оставить его в команде
12:32 · Англия. Премьер-лига
Маунт: «Несколько месяцев назад я понял, что не вхожу в планы «Челси» 1
12:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет продать Элангу и Фреда
11:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» надеется купить Кайседо до предсезонного турне в США
11:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на игрока из Бундеслиги
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Вильярреал» хочет перехватить игрока у «Спартака» 1
10:47 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ включились в гонку за Дибалой 2
10:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может продать полузащитника
09:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отпустит Балогуна за 58 миллионов евро, игрок интересен 5 клубам
09:51 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» хочет сохранить Виллиана
09:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не намерен продавать Колвилла
09:32 · Англия. Премьер-лига
Огбонна продлил контракт с «Вест Хэмом» официально
Все новости
Рекомендуем