​Суперклуб АПЛ сделал предложение по Мбаппе – раскрыта сумма

В «ПСЖ» публично заявили о том, что если в ближайшие недели Килиан Мбаппе не продлит контракт, то игрока выставят на трансфер. Пресса активно связывает 24-летнего форварда с «Реалом», однако видеть звёздного француза в своих рядах хочет и «Ливерпуль».

В программе El Chiringuito TV журналист Эду Агирре озвучил информацию о том, что «Ливерпуль» уже направил «ПСЖ» предложение по трансферу Мбаппе. Гранд Премьер-лиги готов заплатить за игрока 200 миллионов евро.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает через год. Ранее футболист объявил, что продлевать соглашение он не планирует.

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