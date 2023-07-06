Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Швайнштайгер: «Кейн должен спросить себя, хочет ли он выиграть хотя бы один трофей за карьеру?»

06 Июля 2023 • 14:52 Комментировать

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Бастиан Швайнштайгер прокомментировал слухи о переезде нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейну в немецкую команду.

«Кейн должен спросить себя, хочет ли он выиграть хотя бы один трофей за свою карьеру? Я знаю, что он является человеком, который всегда хочет видеть рядом семью и друзей. В Мюнхене у него будет возможность находиться в окружении близких. Конечно, в «Баварии» его будут окружать очень качественные партнёры. Думаю, Эрик Чупо-Мотинг недостаточно хорош для клуба, так как является скорее запасным вариантом. Кейн идеально подошёл бы «Баварии», – заявил Швайнштайгер в интервью Talksport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Бастиан Швайнштайгер Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июля
14:52 · Англия. Премьер-лига
Швайнштайгер: «Кейн должен спросить себя, хочет ли он выиграть хотя бы один трофей за карьеру?»
14:07 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» готов выложить за Хендерсона 35 миллионов евро
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» просит за Кайседо свыше 100 миллионов фунтов на фоне трансфера Райса в «Арсенал»
12:48 · Англия. Премьер-лига
Алли вернулся в расположение «Эвертона», Дайч может оставить его в команде
12:32 · Англия. Премьер-лига
Маунт: «Несколько месяцев назад я понял, что не вхожу в планы «Челси» 1
12:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет продать Элангу и Фреда
11:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» надеется купить Кайседо до предсезонного турне в США
11:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на игрока из Бундеслиги
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Вильярреал» хочет перехватить игрока у «Спартака» 1
10:47 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ включились в гонку за Дибалой 2
10:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может продать полузащитника
09:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отпустит Балогуна за 58 миллионов евро, игрок интересен 5 клубам
09:51 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» хочет сохранить Виллиана
09:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не намерен продавать Колвилла
09:32 · Англия. Премьер-лига
Огбонна продлил контракт с «Вест Хэмом» официально
Все новости
Рекомендуем