Швайнштайгер: «Кейн должен спросить себя, хочет ли он выиграть хотя бы один трофей за карьеру?»

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Бастиан Швайнштайгер прокомментировал слухи о переезде нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейну в немецкую команду.

«Кейн должен спросить себя, хочет ли он выиграть хотя бы один трофей за свою карьеру? Я знаю, что он является человеком, который всегда хочет видеть рядом семью и друзей. В Мюнхене у него будет возможность находиться в окружении близких. Конечно, в «Баварии» его будут окружать очень качественные партнёры. Думаю, Эрик Чупо-Мотинг недостаточно хорош для клуба, так как является скорее запасным вариантом. Кейн идеально подошёл бы «Баварии», – заявил Швайнштайгер в интервью Talksport.