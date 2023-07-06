«Ноттингем Форест» готов выложить за Хендерсона 35 миллионов евро

«Ноттингем Форест» работает над оформлением трансфера голкипера Дина Хендерсона из «Манчестер Юнайтед». По информации от журналиста Лори Уитуэлла, «лесники» готовы выложить за англичанина 35 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» готов продать Хендерсона, так как футболист не входит в планы руководства. Дин сам не горит желанием оставаться, так как понимает, что будет сидеть на скамейке запасных.

Хендерсон выступал за «Ноттингем Форест» в прошлом сезоне на правах аренды. Во второй половине кампании англичанин выбыл из строя из-за травмы, из-за чего «лесники» арендовали Кейлора Наваса.