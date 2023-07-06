«Брайтон» просит за Кайседо свыше 100 миллионов фунтов на фоне трансфера Райса в «Арсенал»

«Брайтон» повысил ценник на своего полузащитника Мойсеса Кайседо. По информации от The Telegraph, «чайки» будут просить за эквадорца свыше 100 миллионов фунтов (около 118 миллионов евро). Источник сообщает, что такое решение было принято на фоне трансфера Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал», который обойдётся «канонирам» как раз в 118 миллионов евро без учёта бонусов.

«Брайтон» считают, что 21-летний Кайседо ничем не уступает Райсу, который старше его на 3 года. Главным претендентом на Мойсеса является лондонский «Челси». Один из спортивных директоров «синих» Пол Уинстенли ранее работал в «Брайтоне», поэтому надеется использовать старые связи для заключения сделки.