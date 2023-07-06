Алли вернулся в расположение «Эвертона», Дайч может оставить его в команде

Полузащитник «Эвертона» Деле Алли вернулся в расположение мерсисайдского клуба. Англичанин начал предсезонную подготовку под руководством Шона Дайча, который возглавил «ирисок» по ходу прошлого сезона.

Everton FC News сообщает, что наставник мерсисайдцев намерен проверить форму Алли, прежде чем принимать решение по его будущему. Футболист вполне может остаться на «Гудисон Парк» на следующий сезон, если Дайч посчитает это необходимым.

Напомним, в минувшей кампании Алли выступал на правах аренды за «Бешикташ», где не смог себя хорошо зарекомендовать и убедить турецкую команду в выкупе на постоянной основе.