Маунт: «Несколько месяцев назад я понял, что не вхожу в планы «Челси»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт заявил, что инициатором его ухода из «Челси» был не он, а руководство лондонского клуба. Напомним, «пенсионеры» продали англичанина за 60 миллионов евро без учёта бонусов.

«Несколько месяцев назад я понял, что не вхожу в планы «Челси». Когда у меня появился вариант с «Манчестер Юнайтед», я сразу согласился на переход. В этом клубе выступали многие легендарные футболисты. Я хотел стать частью этой команды», – цитирует Маунта официальный сайт «красных дьяволов».

У Мэйсона оставался ещё год по контракту с «Челси», но футболист принял решение покинуть команду прямо сейчас.