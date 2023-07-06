Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» хочет продать Элангу и Фреда

06 Июля 2023 • 12:26 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» в это трансферное окно намерен расстаться с двумя полузащитниками. Речь идёт и Фреде и Энтони Эланге, которые не входят в планы главного тренера Эрика тен Хага.

По информации от журналиста Джейми Джексона, «Манчестер Юнайтед» готов отпустить этих футболистов, если получит 35 миллионов евро за каждого. О списке претендентов пока неизвестно.

Напомним, Фред выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2018 года, когда перешёл из донецкого «Шахтёра». Эланга является воспитанником «красных дьяволов» и дебютировал за команду в сезоне-2020/21 под руководством Оле Гуннара Сульшера.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Энтони Эланга Фред
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июля
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» просит за Кайседо свыше 100 миллионов фунтов на фоне трансфера Райса в «Арсенал»
12:48 · Англия. Премьер-лига
Алли вернулся в расположение «Эвертона», Дайч может оставить его в команде
12:32 · Англия. Премьер-лига
Маунт: «Несколько месяцев назад я понял, что не вхожу в планы «Челси»
12:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет продать Элангу и Фреда
11:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» надеется купить Кайседо до предсезонного турне в США
11:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на игрока из Бундеслиги
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Вильярреал» хочет перехватить игрока у «Спартака»
10:47 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ включились в гонку за Дибалой 2
10:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может продать полузащитника
09:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отпустит Балогуна за 58 миллионов евро, игрок интересен 5 клубам
09:51 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» хочет сохранить Виллиана
09:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не намерен продавать Колвилла
09:32 · Англия. Премьер-лига
Огбонна продлил контракт с «Вест Хэмом» официально
08:54 · Англия. Премьер-лига
В «Интере» высказались о трансфере Лукаку
08:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может купить японского вратаря
Все новости
Рекомендуем