«Манчестер Юнайтед» хочет продать Элангу и Фреда

«Манчестер Юнайтед» в это трансферное окно намерен расстаться с двумя полузащитниками. Речь идёт и Фреде и Энтони Эланге, которые не входят в планы главного тренера Эрика тен Хага.

По информации от журналиста Джейми Джексона, «Манчестер Юнайтед» готов отпустить этих футболистов, если получит 35 миллионов евро за каждого. О списке претендентов пока неизвестно.

Напомним, Фред выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2018 года, когда перешёл из донецкого «Шахтёра». Эланга является воспитанником «красных дьяволов» и дебютировал за команду в сезоне-2020/21 под руководством Оле Гуннара Сульшера.