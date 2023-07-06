Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» надеется купить Кайседо до предсезонного турне в США

06 Июля 2023 • 11:52 Комментировать

Лондонский «Челси» надеется завершить трансфер опорного полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо в ближайшие дни. The Secret Scout отмечает, что «пенсионеры» хотят заполучить эквадорца до начала предсезонного тура в США, который стартует 19 июля.

Источник сообщает, что между клубами сейчас идут переговоры о структуре сделки. Ранее сообщалось, что общая сумма трансфера с учётом бонусов может достичь 100 миллионов евро.

Напомним, Кайседо уже согласовал личные условия с «Челси». Футболист сборной Эквадора остался под впечатлением от проекта, который ему преподнёс главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июля
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» просит за Кайседо свыше 100 миллионов фунтов на фоне трансфера Райса в «Арсенал»
12:48 · Англия. Премьер-лига
Алли вернулся в расположение «Эвертона», Дайч может оставить его в команде
12:32 · Англия. Премьер-лига
Маунт: «Несколько месяцев назад я понял, что не вхожу в планы «Челси»
12:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет продать Элангу и Фреда
11:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» надеется купить Кайседо до предсезонного турне в США
11:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на игрока из Бундеслиги
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Вильярреал» хочет перехватить игрока у «Спартака»
10:47 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ включились в гонку за Дибалой 2
10:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может продать полузащитника
09:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отпустит Балогуна за 58 миллионов евро, игрок интересен 5 клубам
09:51 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» хочет сохранить Виллиана
09:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не намерен продавать Колвилла
09:32 · Англия. Премьер-лига
Огбонна продлил контракт с «Вест Хэмом» официально
08:54 · Англия. Премьер-лига
В «Интере» высказались о трансфере Лукаку
08:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может купить японского вратаря
Все новости
Рекомендуем