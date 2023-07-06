«Челси» надеется купить Кайседо до предсезонного турне в США

Лондонский «Челси» надеется завершить трансфер опорного полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо в ближайшие дни. The Secret Scout отмечает, что «пенсионеры» хотят заполучить эквадорца до начала предсезонного тура в США, который стартует 19 июля.

Источник сообщает, что между клубами сейчас идут переговоры о структуре сделки. Ранее сообщалось, что общая сумма трансфера с учётом бонусов может достичь 100 миллионов евро.

Напомним, Кайседо уже согласовал личные условия с «Челси». Футболист сборной Эквадора остался под впечатлением от проекта, который ему преподнёс главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино.