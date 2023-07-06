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«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на игрока из Бундеслиги

06 Июля 2023 • 11:01 Комментировать

Защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг находится в сфере интересов двух топ-клубов английского чемпионата. Согласно данным The Sun, в борьбе за 22-летнего футболиста сойдутся лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». В этой гонке пока фаворитами считаются «канониры».

Нидерландский защитник поучаствовал в 34 матчах Бундеслиги в прошлом сезоне. Жереми забил восемь мячей, сделал семь результативных передач и получил четыре желтые карточки.

Фримпонг выступает за команду из Леверкузена с января 2021 года. Срок контракта между сторонами рассчитан до середины 2025 года. Его трансферная стоимость составляет 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Жереми Фримпонг трансферы футбола - лето 2023 Байер
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