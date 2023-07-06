«Вильярреал» хочет перехватить игрока у «Спартака»

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Давинсон Санчес, интерес к которому проявляет московский «Спартак», имеет вариант трудоустройства в испанском чемпионате.

По информации журналистов Mundo Deportivo, в услугах 27-летнего колумбийского футболиста заинтересован «Вильярреал». «Жёлтая субмарина» рассматривает кандидатуру Санчеса в качестве альтернативы Пау Торресу, которого собирается подписать «Астон Вилла».

Давинсон выступает за «Тоттенхэм» с лета 2017 года. Действующий контракт между игроком и «шпорами» истекает в следующем году.

В минувшем сезоне Санчес провел 18 матчей в Премьер-лиге, в которых получил одну желтую карточку.