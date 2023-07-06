Два клуба АПЛ включились в гонку за Дибалой

Форвард «Ромы» Пауло Дибала имеет несколько вариантов продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Согласно сведениям Corriere dello Sport, в услугах аргентинского футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Ранее в СМИ сообщалось, что подписать Пауло хочет лондонский «Челси». Сумма отступных, прописанная в его контракте с римлянами, составляет 12 миллионов евро.

Срок трудового соглашения между 29-летним нападающим и «волками» рассчитан до середины 2025 года. Он пополнил ряды команды из Рима в прошлом году.

В прошлом сезоне Дибала провел 25 матчей в Серии А, записав на свой счет 12 забитых мячей и шесть голевых передач.