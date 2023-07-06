«Манчестер Юнайтед» может продать полузащитника

Полузащитник Скотт Мактоминай может покинуть «Манчестер Юнайтед» в текущее трансферное окно. Согласно данным инсайдера Николо Скиры, заинтересованность в услугах 26-летнего игрока проявляют «Брайтон» и «Рома».

Шотландский опорник выступает за «красных дьяволов» с июля 2017 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценил его стоимость в 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской премьер-лиги Мактоминай провел 24 поединка, в которых забил один гол и получил восемь желтых карточек. Вместе с «МЮ» он стал бронзовым призером чемпионата.