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«Арсенал» отпустит Балогуна за 58 миллионов евро, игрок интересен 5 клубам

06 Июля 2023 • 09:54 Комментировать

Лондонский «Арсенал» в это трансферное окно будет готов отпустить своего нападающего Фоларина Балогуна, который ранее дал понять, что хочет покинуть команду для регулярной игровой практики.

По информации от Mail Sport, англичанин в данный момент интересен пяти клубам – «Марселю», «РБ Лейпцигу», «Милану», «Интеру» и «Монако». «Арсенал» требует за игрока 58 миллионов евро, но ни один заинтересованный клуб пока не обращался к «канонирам» с конкретным предложением.

Напомним, прошлый сезон Балогун провёл в аренде в составе «Реймса». В чемпионате Франции Фоларин отметился 21 голом в 37 матчах.

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