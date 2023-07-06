«Арсенал» отпустит Балогуна за 58 миллионов евро, игрок интересен 5 клубам

Лондонский «Арсенал» в это трансферное окно будет готов отпустить своего нападающего Фоларина Балогуна, который ранее дал понять, что хочет покинуть команду для регулярной игровой практики.

По информации от Mail Sport, англичанин в данный момент интересен пяти клубам – «Марселю», «РБ Лейпцигу», «Милану», «Интеру» и «Монако». «Арсенал» требует за игрока 58 миллионов евро, но ни один заинтересованный клуб пока не обращался к «канонирам» с конкретным предложением.

Напомним, прошлый сезон Балогун провёл в аренде в составе «Реймса». В чемпионате Франции Фоларин отметился 21 голом в 37 матчах.