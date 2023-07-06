«Фулхэм» хочет сохранить Виллиана

Бразильский вингер Виллиан может заключить новое трудовое соглашение с лондонским «Фулхэмом», об этом сообщают журналисты Globo Esporte. Руководство клуба Премьер-лиги планирует предложить игроку новый трудовой договор.

В конце июня у южноамериканца закончился контракт с лондонцами. Игрок попросил время, чтобы принять решение, где продолжить карьеру. У него есть и другие предложения от английских команд.

В минувшем сезоне 34-летний бразилец принял участие в 27 поединках Английской премьер-лиги, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач.