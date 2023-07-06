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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Фулхэм» хочет сохранить Виллиана

06 Июля 2023 • 09:51 Комментировать

Бразильский вингер Виллиан может заключить новое трудовое соглашение с лондонским «Фулхэмом», об этом сообщают журналисты Globo Esporte. Руководство клуба Премьер-лиги планирует предложить игроку новый трудовой договор.

В конце июня у южноамериканца закончился контракт с лондонцами. Игрок попросил время, чтобы принять решение, где продолжить карьеру. У него есть и другие предложения от английских команд.

В минувшем сезоне 34-летний бразилец принял участие в 27 поединках Английской премьер-лиги, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Виллиан
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