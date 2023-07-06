«Челси» не намерен продавать Колвилла

Лондонский «Челси» наотрез отказывается продавать своего центрального защитника Леви Колвилла, который интересен многим английским клубам. По информации от The Guardian, в клубе намерены подписать со своим воспитанником новое соглашение на улучшенных условиях. Действующий контракт Леви истекает летом 2023 года.

Отметим, что Колвилл провёл прошлый сезон на правах аренды за «Брайтон», который не смог выкупить защитника даже за 50 миллионов евро. Недавно к «Челси» за Леви также обращался «Ливерпуль», но мерсисайдцам ясно дали понять, что футболист не продаётся.

Колвилл в данный момент находится в расположении молодёжной сборной Англии, которая скоро сыграет в финале чемпионата Европы до 23 лет.