35-летний защитник Анджело Огбонна заключил новое трудовое соглашение с лондонским «Вест Хэмом». Об этом сообщается на официальном сайте «молотобойцев».

Новый контракт итальянского футболиста с английским клубом рассчитан до середины следующего года. Анджело защищает цвета «Вест Хэма» с 2015 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 900 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Огбонна принял участие в 31 поединке во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями. По итогам минувшего розыгрыша Английской премьер-лиги «Вест Хэм» финишировал на 14-м месте в турнирной таблице.