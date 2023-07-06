В «Интере» высказались о трансфере Лукаку

Футбольный функционер Пьеро Аузилио, который занимает пост спортивного директора миланского «Интера», высказался о переговорах с лондонским «Челси» по трансферу нападающего Ромелу Лукаку.

«Ромелу в курсе, что мы хотим подписать его. Сейчас мы ищем подходящее решение. Он игрок «Челси», и мы на связи с лондонцами. Они уже сказали, что не отдадут Лукаку в аренду. В связи с этим мы рассматриваем условия полноценного трансфера», - цитирует Аузилио инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

В прошлом сезоне Ромелу выступал за «Интер» на правах аренды. Бельгиец провел 25 поединков, записав на свой счет десять голов и шесть ассистов.