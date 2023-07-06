«Манчестер Юнайтед» может купить японского вратаря

Японский голкипер Дзион Судзуки, выступающий у себя на родине за клуб «Урава Ред Даймондс», может перебраться в Английскую премьер-лигу, где интерес к нему проявляет «Манчестер Юнайтед».

Согласно данным Sponichi, руководство манкунианского гранда готово заплатить за 20-летнего футболиста 5,85 миллиона евро. Если трансфер состоится, то эта сделка станет самой дорогой в истории японской лиги.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» хотят подписать Андре Онана из миланского «Интера», но переговоры по трансферу африканца затягиваются.

Этим летом «Манчестер Юнайтед» покинул Давид де Хеа. У испанца истек срок действия контракта с клубом.