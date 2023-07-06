Аспиликуэта вскоре станет игроком «Атлетико»

Фланговый защитник Сесар Аспиликуэта близок к переезду в испанский чемпионат. Новым местом работы игрока станет мадридский «Атлетико», об этом сообщил в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо.

Латераль после ухода из лондонского «Челси» находится в статусе свободного агента. Ожидается, что подписание контракта между Сесаром и «матрасниками» состоится до конца сегодняшнего дня. За «Челси» защитник выступал с 2012 года.

В минувшем сезоне Аспиликуэта принял участие в 32 поединках за лондонскую команду, в которых не отметился голевыми действиями. Его трансферный ценник – пять миллионов евро.