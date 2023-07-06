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«Ливерпуль» отказался от трансфера Тюрама

06 Июля 2023 • 08:24 Комментировать

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам больше не входит в сферу интересов «Ливерпуля», об этом рапортуют журналисты The Athletic. Это связано с тем, что ряды мерсисайдцев пополнил Доминик Собослаи. После оформления трансфера венгра «красные» отказались от подписания француза.

Ранее от услуг Тюрама отказалась мюнхенская «Бавария». Теперь основным претендентом на игрока считается «Ньюкасл».

В минувшем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 35 матчах чемпионата Франции. Кефрен забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Трудовое соглашение полузащитника с «Ниццей» рассчитано до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ницца Кефрен Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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