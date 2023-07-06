«Ливерпуль» отказался от трансфера Тюрама

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам больше не входит в сферу интересов «Ливерпуля», об этом рапортуют журналисты The Athletic. Это связано с тем, что ряды мерсисайдцев пополнил Доминик Собослаи. После оформления трансфера венгра «красные» отказались от подписания француза.

Ранее от услуг Тюрама отказалась мюнхенская «Бавария». Теперь основным претендентом на игрока считается «Ньюкасл».

В минувшем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 35 матчах чемпионата Франции. Кефрен забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Трудовое соглашение полузащитника с «Ниццей» рассчитано до лета 2025 года.