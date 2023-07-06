«Челси» хочет купить звёздного аргентинского нападающего

Форвард сборной Аргентины и «Ромы» Пауло Дибала имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги. По сведениям Football-Italia, в подписании 29-летнего футболиста заинтересован лондонский «Челси».

«Пенсионеры» вступили в переговоры с представителями игрока. Лондонцы готовы заплатить за чемпиона мира 12 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.

Дибала присоединился к римскому клубу летом прошлого года, перейдя из туринского «Ювентуса» на правах свободного агента. В прошедшем сезоне Пауло провел 38 матчей за римлян, забил 18 мячей и сделал восемь голевых передач.