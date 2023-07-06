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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бонуччи может сменить «Ювентус» на клуб АПЛ

06 Июля 2023 • 07:26 Комментировать

Опытный итальянский защитник Леонардо Бонуччи может покинуть туринский «Ювентус» и продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Как сообщает Calciomercato, в подписании 36-летнего футболиста заинтересован «Ньюкасл». Агент игрока провел предварительные переговоры с представителями «сорок».

«Старая синьора», в свою очередь, готова рассмотреть продажу Бонуччи, чтобы сэкономить на его зарплате. В туринском клубе опытный защитник получает 6,5 миллиона евро. Его контракт рассчитан до лета следующего года.

В минувшем сезоне Леонардо провел 16 матчей в чемпионате Италии, в которых забил гол и получил две желтые карточки.

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Ньюкасл Ювентус Леонардо Бонуччи трансферы футбола - лето 2023
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