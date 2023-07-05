Руководство «Милана» приближается к согласованию сделки по нападающему «Челси» Кристиану Пулишичу.

По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, после согласования условий контракта и давления со стороны американца, клубы приблизились к завершению трансферной сделки в размере 22 миллионов евро. Сообщается, что переговоры переходят к финальным стадиям. «Милан» также продолжает работать над сделкой с Самуэлем Чуквуезе из «Вильярреала».

В составе «Челси» Кристиан Пулишич выступает с 2019 года, проведя 145 матчей и забив 26 голов при 21 ассисте. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего американца в 25 миллионов евро.