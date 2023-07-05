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Переход Пау Торреса в «Астон Виллу» тормозит медовый месяц игрока

05 Июля 2023 • 23:04 Комментировать
Вильярреал
...
Бетис
13.08 20:30

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что сделке между «Астон Виллой» и «Вильярреалом» по испанскому защитнику Пау Торресу уже не сможет ничего помешать – стороны заключили соглашение о переходе игрока.

Дело в том, что сейчас испанец проводит со своей женой медовый месяц. Его возвращение из отпуска ожидается в ближайшие дни, затем он прибудет в Англию, где пройдёт в стане «вилланов» все медицинские формальные процедуры.

Ранее Романо назвал ориентировочную сумму, которую «Астон Вилла» заплатит «Вильярреалу» за талантливого игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Астон Вилла Пау Торрес трансферы футбола - лето 2023
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