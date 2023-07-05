Рейсс Нельсон продлил контракт с «Арсеналом»

Несмотря на интерес со стороны клубов Серии А и Лиги 1, полузащитник «Арсенала» Рейсс Нельсон близок к продлению контракта с «канонирами».

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, Рейсс Нельсон подписал новый долгосрочный контракт с «Арсеналом». Сообщается, что новый контракт футболиста рассчитан на четыре года и начнёт действовать с начала июня. Официальное заявление будет опубликовано позже.

Напомним, что Рейсс Нельсон является воспитанником «Арсенала». В прошедшем сезоне на его счету 18 матчей во всех турнирах и три забитых мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего полузащитника в 12 миллионов евро.