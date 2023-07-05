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«Милан» может обменяться игроками с «Вест Хэмом» слухи

05 Июля 2023 • 21:50 Комментировать

«Милан» готов отпустить нападающего Дивока Ориги в обмен на форварда «Вест Хэма» Джанлуку Скамакку.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, миланский клуб уже выдвинул предложение английской команде по обмену футболистами. Источник сообщает, что стороны уже провели предварительные переговоры, но пока такая сделка не может состояться. Отмечается, что Ориги никак не определится со своим будущим, но склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру в «Милане».

В прошедшем сезоне 28-летний Ориги принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал один ассист. На счету 24-летнего Скамакки восемь мячей в 27 поединках за «Вест Хэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Вест Хэм Дивок Ориги Джанлука Скамакка трансферы футбола - лето 2023
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