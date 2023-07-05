«Валенсия» является фаворитом на Каньоса

Полузащитник «Брентфорда» Серхи Каньос может вернуться в испанский футбол.

По информации Marca, «Валенсия» является фаворитом на подписание игрока клуба Английской премьер-лиги. Сообщается, что к футболисту есть интерес со стороны «Олимпиакоса», «Андерлехта» и «Кадиса», однако желание Серхи присоединиться к составу «летучих мышей» гораздо сильнее.

Напомним, что Серхи Каньос выступает за «Брентфорд» с 2017 года. Вторую половину прошедшего сезона футболист провёл за «Олимпиакос». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего полузащитника в девять миллионов евро.