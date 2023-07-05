ESPN назвал лучшего левого защитника мира — Зинченко в топ-3

Американское популярное издание ESPN опубликовало список лучших левых защитников в мире.

Данный рейтинг возглавил игрок «Баварии» Альфонсо Дэвис. На вторую строчку попал представитель «Милана» Тео Эрнандес. Замкнул тройку лучших футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко.

Добавим, что чуть ниже в таблице расположились Эндрю Робертсон («Ливерпуль») и Натан Аке («Манчестер Сити»).

Стоит отметить, что 22-летний Дэвис в ближайшее время должен пополнить состав мадридского «Реала». Трансфер канадского футболиста может обойтись «сливочным» примерно в 100 миллионов евро.