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Фердинанд: «Челси» пожалеет, что отпустил Маунта в «Манчестер Юнайтед»

05 Июля 2023 • 20:54 Комментировать

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на переход полузащитника Мэйсона Маунта из «Челси» в стан «красных дьяволов».

«Я рад, что Маунт присоединился к «Манчестер Юнайтед». Этот футболист обладает большим талантом. Он отлично впишется в команду. Считаю, что в будущем «Челси» пожалеет, что отпустил его», — написал Фердинанд на своей страничке в социальной сети.

Напомним, трансфер Маунта обошелся «Манчестер Юнайтед» в 64 миллиона евро. Трудовой договор игрока с новым клубом рассчитан до лета 2028 года.

Новый розыгрыш Английской премьер-лиги стартует 12 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Мэйсон Маунт
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