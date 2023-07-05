Фердинанд: «Челси» пожалеет, что отпустил Маунта в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на переход полузащитника Мэйсона Маунта из «Челси» в стан «красных дьяволов».

«Я рад, что Маунт присоединился к «Манчестер Юнайтед». Этот футболист обладает большим талантом. Он отлично впишется в команду. Считаю, что в будущем «Челси» пожалеет, что отпустил его», — написал Фердинанд на своей страничке в социальной сети.

Напомним, трансфер Маунта обошелся «Манчестер Юнайтед» в 64 миллиона евро. Трудовой договор игрока с новым клубом рассчитан до лета 2028 года.

Новый розыгрыш Английской премьер-лиги стартует 12 августа.