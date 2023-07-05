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«Тоттенхэм» предлагает Кейну новый контракт с повышением оклада

05 Июля 2023 • 20:19 Комментировать (1)

Будущее Гарри Кейна остаётся обсуждаемой темой в футбольном мире. Действующий контракт 29-летнего форварда с «Тоттенхэмом» истекает через год, и в финансовом плане лондонцам выгоднее продать своего лидера сейчас. Впрочем, председатель «шпор» Даниэль Леви пока не собирается идти на переговоры с другими клубами.

Как стало известно The Guardian, «Тоттенхэм» предлагает Кейну новый контракт с повышением его нынешней зарплаты. Сейчас звезда «шпор» зарабатывает по 200 тысяч фунтов каждую неделю. Даниэль Леви надеется, что в какой-то момент Кейн поймёт, что лучшим вариантом для него будет остаться в родном клубе. Председатель «шпор» надеется, что этому поспособствует атакующий футбол, который привьёт команде новый тренер Анге Постекоглу.

В то же время отмечается, что Кейн точно не подпишет новый контракт, пока летнее трансферное окно открыто. Ранее появилась информация о желании англичанина перейти в «Баварию».

Кейн объяснил, почему хочет перейти в «Баварию» - источник

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
05 Июля 2023 в 20:35
ай старый зяма дабавиц лям.. патома снимец - два.. падписуй-падписуй - нольтрафеич.. А-ха-ха-ха! )))
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