«Тоттенхэм» предлагает Кейну новый контракт с повышением оклада

Будущее Гарри Кейна остаётся обсуждаемой темой в футбольном мире. Действующий контракт 29-летнего форварда с «Тоттенхэмом» истекает через год, и в финансовом плане лондонцам выгоднее продать своего лидера сейчас. Впрочем, председатель «шпор» Даниэль Леви пока не собирается идти на переговоры с другими клубами.

Как стало известно The Guardian, «Тоттенхэм» предлагает Кейну новый контракт с повышением его нынешней зарплаты. Сейчас звезда «шпор» зарабатывает по 200 тысяч фунтов каждую неделю. Даниэль Леви надеется, что в какой-то момент Кейн поймёт, что лучшим вариантом для него будет остаться в родном клубе. Председатель «шпор» надеется, что этому поспособствует атакующий футбол, который привьёт команде новый тренер Анге Постекоглу.

В то же время отмечается, что Кейн точно не подпишет новый контракт, пока летнее трансферное окно открыто. Ранее появилась информация о желании англичанина перейти в «Баварию».

​Кейн объяснил, почему хочет перейти в «Баварию» - источник